Assassin's Creed 3: Remastered Edition für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Bei der Bekanntgabe der Season-Pass-Inhalte von Assassin's Creed Odyssey hat Ubisoft den Remaster von Assassin's Creed 3 fast schon beiläufig angekündigt. Assassin's Creed 3 Remastered für PC, PlayStation 4 und Xbox One wird im März 2019 zur Verfügung stehen.Die Neuauflage enthält alle DLCs (Benedict Arnold Missionen, Hidden Secrets Pack und Tyranny of King George) sowie Assassin's Creed Liberation Remastered. Der Remaster wird ebenfalls als eigenständiger Titel für die Spieler angeboten, die den Assassin's Creed Odyssey Season Pass nicht besitzen. Details zum Preis der eigenständigen Version nannte Ubisoft nicht.Die Remastered Edition bietet 4K und HDR auf PS4 Pro, Xbox One X und PC, Texturen in höherer Auflösung, eine neue Grafik-Engine und "viele weitere grafische Verbesserungen". Auch die Spiel-Mechanik und Ergonomie wollen die Entwickler verbessert haben. Nähere Details wurden nicht genannt.Assassin's Creed 3 erschien 2012 für PC ( zum Test ), PlayStation 3 ( zum Test ), Xbox 360 ( zum Test ) und Wii U ( zum Test ): Die Story fasziniert bis zum Ende, die Kulisse lockt zum Hinschauen. Mechanisch stagniert der Kern des neuen Assassinen-Abenteuer allerdings.