Assassin's Creed 3: Remastered: Details zu den Grafik-Verbesserungen - 4Players.de

Ubisoft hat weitere Details zu Assassin's Creed 3 Remastered bekannt gegeben. Der Remaster wird auf PC, PS4 Pro und Xbox One X in 4K-Auflösung mit HDR und auf PS4 und Xbox One in 1080p laufen. Geboten werden Texturen in höherer Auflösung, neue Charaktermodelle, ein neues Licht-Renderingsystem (physikalisch basiertes Rendering), dichtere Menschenmengen und verbesserte Umgebungen sowie visuelle Effekte.Außerdem soll die Spielmechanik basierend auf dem Feedback der Spieler verbessert werden, "wobei mehrere Funktionen überarbeitet oder optimiert wurden". Konkrete Details zu diesen Anpassungen machte das Unternehmen aber nicht.Die Neuauflage enthält alle DLCs (Benedict-Arnold-Missionen (vier Erinnerungen), "Das verborgene Geheimnis" (drei Missionen), die Tyrannei von König Washington (alle Episoden: Die Schande, Der Verrat, Die Vergeltung)) sowie Assassin's Creed Liberation Remastered. Der Remaster wird ebenfalls als eigenständiger Titel für die Spieler angeboten, die den Assassin's Creed Odyssey Season Pass nicht besitzen. Details zum Preis der eigenständigen Version nannte Ubisoft nicht.Assassin's Creed 3 Remastered für PC, PlayStation 4 und Xbox One wird im März 2019 zur Verfügung stehen. Der gehört ebenfalls zu den Season-Pass-Inhalten von Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed 3 erschien 2012 für PC ( zum Test ), PlayStation 3 ( zum Test ), Xbox 360 ( zum Test ) und Wii U ( zum Test ): Die Story fasziniert bis zum Ende, die Kulisse lockt zum Hinschauen. Mechanisch stagniert der Kern des neuen Assassinen-Abenteuer allerdings.Letztes aktuelles Video: Washington-DLC Redemption-Trailer