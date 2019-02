Assassin's Creed 3: Remastered: Ende März für PC, PS4 und Xbox One; Grafik-Verbesserungen im Trailer - 4Players.de

"Assassin's Creed 3 Remastered: Die Spieler übernehmen die Rolle von Connor, einem Meister-Assassinen, der aus der Schönheit und Brutalität Amerikas des 18. Jahrhunderts geboren wurde. Während sich eine blutige Revolution nähert, wird sein Stamm von einer mächtigen Gruppe bedroht, die versucht, die Amerikanische Revolution zu zerstören und die dreizehn Kolonien zu kontrollieren. Schockiert von der Verwüstung des Dorfes verspricht Connor sein Leben für die Sache der Freiheit und begibt sich auf eine jahrzehntelange Suche, um sie zu erreichen.

Die Tyrannei von König Washington: Die Spieler erkunden eine alternative Geschichte, in der einer der größten Helden Amerikas, George Washington, der Versuchung der unendlichen Macht erliegt. Der neue König ist geboren und seine Herrschaft wirkt sich auf jeden aus. Die Spieler müssen dem Land die Freiheit zurückgeben, indem sie den Tyrannen entthronen, den Connor einst einen Freund nannte.

Assassin's Creed 3 Liberation Remastered: Die Spieler folgen Avelines Geschichte, während sie gegen spanische Streitkräfte im amerikanischen Süden kämpft, um die Freiheit für ihr Land und ihr Volk zu gewinnen. Als Frau mit großer Überzeugung kämpft Aveline für die Freiheit im New Orleans des 18. Jahrhunderts, einer Stadt am Rande einer Rebellion, in der das spanische Reich seine neue Herrschaft auferlegt. Spieler begeben sich auf eine epische Reise, die sie von den überfüllten Straßen von New Orleans zu Voodoo-geplagten Sümpfen und alten Maya-Ruinen führen wird."

Assassin's Creed 3 Remastered wird am 29. März 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der Remaster wurde von Ubisoft Barcelona entwickelt und kann als Stand-Alone-Titel vorbestellt werden. Im Einzelhandel wird die überarbeitete Neuauflage nur auf PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen. Diejenigen, die den Season Pass von Assassin's Creed Odyssey besitzen, erhalten Assassin's Creed 3 Remastered ohne weitere Kosten.Die Remastered Edition wird 4K und HDR auf PlayStation4 Pro, Xbox One X und Windows PC sowie Texturen mit höherer Auflösung, eine neue Grafik-Engine und zahlreiche andere grafische Verbesserungen enthalten. Geboten werden neue Charaktermodelle, ein neues Licht-Renderingsystem (physikalisch basiertes Rendering), dichtere Menschenmengen und verbesserte Umgebungen sowie visuelle Effekte. Einige "Gameplay-Mechaniken" sowie die generelle Ergonomie wurden ebenfalls angepasst.Die Neuauflage enthält alle DLCs (Benedict-Arnold-Missionen (vier Erinnerungen), "Das verborgene Geheimnis" (drei Missionen), die Tyrannei von König Washington (alle Episoden: Die Schande, Der Verrat, Die Vergeltung)) sowie Assassin's Creed Liberation Remastered.Letztes aktuelles Video: Remastered Vergleichs-TrailerInhalte (laut Ubisoft):Assassin's Creed 3 erschien 2012 für PC ( zum Test ), PlayStation 3 ( zum Test ), Xbox 360 ( zum Test ) und Wii U ( zum Test ): Die Story fasziniert bis zum Ende, die Kulisse lockt zum Hinschauen. Mechanisch stagniert der Kern des neuen Assassinen-Abenteuer allerdings.