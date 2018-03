Mark of the Ninja: Remaster wird ebenfalls für PC, PS4 und Xbox One erscheinen; 4K-Grafik versprochen - 4Players.de

Nach der Ankündigung von Mark of the Ninja: Remastered bei der "Nindies Showcase Spring 2018" für Switch hat Klei Entertainment bekanntgegeben , dass der Remaster auch auf PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.Die überarbeitete Version des Spiels wird 4K-Grafik (1080p auf Switch) im eigentlichen Spiel und bei den Zwischensequenzen, neue Partikeleffekte, verbesserten Sound (Dolby 5.1 geplant) und alle Inhalte der Mark of the Ninja Special Edition (neues Level, neuer Charakter) bieten. Klei Entertainment beschreibt die Version vielmehr als "Definitive Edition".Als Kritik über die Remaster-Geschäftspraktik bei Twitter geäußert wurde (Stichwort: Cash Grab), meinten die Entwickler, dass sie das Preismodell noch gar nicht angekündigt hätten und sie an "Belohnungen" für die bisherigen Besitzer des Spiels arbeiten würden, abhängig davon, ob sie das reguläre Spiel und/oder die Special Edition besitzen würden. Weitere Details sollen folgen.Letztes aktuelles Video: Remaster-Trailer