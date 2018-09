Mark of the Ninja: Remastered: Details, Termin, Preis, Upgrade-Möglichkeit und Trailer - 4Players.de

Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC) Screenshot - Mark of the Ninja (PC)

Klei Entertainment hat den Releasetermin von Mark of the Ninja: Remastered benannt. Der Remaster wird am 9. Oktober 2018 für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Die überarbeitete Version des Spiels wird 4K-Grafik (1080p auf Switch) im eigentlichen Spiel und bei den Zwischensequenzen, neue Partikeleffekte, verbesserten Sound (5.1 Surround) und alle Inhalte der Mark of the Ninja Special Edition (neues Level und neuer Charakter: "Dosan's Tale") bieten. Die Auflösung der Originalversion und sämtlicher Grafiken auf der Xbox 360 war 720p."Die Charaktere wurden aus den Original-Vektorgrafiken re-exportiert und alle Hintergründe haben eine deutlich höhere Auflösung. Die überarbeiteten Visuals ermöglichen nie dagewesene Details und insgesamt wird es weniger Streifen und andere Artefakte geben, selbst wenn man auf Standard-1080p-Monitoren spielt", schreiben die Entwickler.Mark of the Ninja: Remastered wird 19,99 Dollar (16,79 Euro) auf allen Plattformen kosten. Diejenigen, die Mark of the Ninja bereits besitzen, können ein Remaster-Upgrade für 4,99 Dollar (3,99 Euro) kaufen. Besitzer von Mark of the Ninja und der Special Edition (DLC) erhalten den Remaster kostenlos. Upgrades sind nur von PC auf PC (via Steam) und von Xbox 360 auf Xbox One möglich.Die Xbox-360-Version konnte in unserem Test einen Platin-Award absahnen ( zum Test ).Letztes aktuelles Video: Remastered Launch Trailer Nintendo Switch PS4 Xbox One Steam