The Banner Saga: Umsetzung für Vita aufgrund technischer Probleme eingestellt - 4Players.de

The Banner Saga wird nicht mehr für die PlayStation Vita erscheinen. Das haben Stoic Studio / Versus Evil in einem umfangreichen Blog-Eintrag verkündet, in dem sie auch darauf eingehen, warum man sich dafür entschieden hat, die Umsetzung einzustampfen. Schon bei den ersten Gehversuchen der Original-Entwickler von Stoic in Zusammenarbeit mit einem externen Studio kam es demnach bereits zu Problemen, weshalb das Projekt vorerst auf Eis gelegt wurde.Doch dann schaltete sich Sony ein und bot dem Team eine umfangreiche Unterstützung an, um die Vita-Umsetzung doch noch zu realisieren. Tatsächlich übernahm man sogar die Leitung der Entwicklung und beauftragte den Third-Party-Entwickler Code Mystics mit der Aufgabe. Beide arbeiteten seit mehr als einem Jahr an der Umsetzung und machten trotz der Zeit- und Kostenexplosion zunächst offenbar gute Fortschritte. Allerdings wurde klar, dass die besonderen Eigenheiten der Engine eine Herausforderung darstellen würden. An diesen ist man jetzt gescheitert: Zwar bekam man das Spiel auf Sonys Handheld zum Laufen, doch die Probleme bei der Performance waren zu gravierend, um eine Veröffentlichung in Auge zu fassen. Laut Versus Evil würden die Optimierungen zu viel Zeit und Geld kosten, zumal man das ursprünglich anvisierte Budget mittlerweile ohnehin schon weit überschritten hatte.Letztes aktuelles Video: Bestes Rollenspiel des Jahres 2014