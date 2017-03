Syberia 2: Auf's Haus: Adventure derzeit kostenlos bei Origin - 4Players.de

Electronic Arts hat Syberia 2 von Microids (Entwickler) und Plug In Digital (Publisher) als kostenloses Spiel auf der digitalen Vertriebsplattform Origin für PC veröffentlicht - im Rahmen der Aktion ' Auf's Haus '. Hierbei handelt es sich um die "Standard Edition" des Adventures (Jahrgang 2004), die normalerweise 12,99 Euro kostet.Kostenlos? Wo ist der Haken?Es gibt keinen - wirklich nicht! Mit 'Auf's Haus' sicherst du dir komplette Spiele und Erweiterungen zum Nulltarif - keine Sternchen und Fußnoten in Sicht. Aber du solltest schnell zuschlagen und oft vorbeischauen, da die Angebote häufig wechseln.Sind das nur Trials oder Demos?Nein – du erhältst die Vollversionen der Spiele oder Erweiterungen, die gerade 'Auf's Haus' angeboten werden.Wie lange kann ich das Spiel spielen?Sobald du etwas bei 'Auf's Haus' heruntergeladen hast, gehört es dir für immer.Warum macht Origin das?Unser Ziel ist es, Gamern ein großartiges Spielerlebnis zu bieten und die Chance zu geben, tolle neue Spiele zu entdecken. Ein Gratis-Spiel in deiner Bibliothek ist eine wunderbare Möglichkeit, zu erleben, was Origin zu bieten hat.