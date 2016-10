THQ Nordic: Neue Termine: Darksiders: Warmastered Edition, We Sing und Die Zwerge - 4Players.de

THQ Nordic hat neue Veröffentlichungstermine für Darksiders: Warmastered Edition , We Sing undbekanntgegeben. Demnach wird die überarbeitete Version von Darksiders am 22. November 2016 für PlayStation 4, Wii U (digital) und Xbox One erscheinen. Die PC-Version folgt am 29. November 2016. Die Wii-U-Fassung wird irgendwann später ebenfalls als Box-Version erhältlich sein. Sowohl We Sing als auch das We-Sing-Bundle mit zwei Mikrofonen werden am 22. November für PlayStation 4 und Xbox One in den Läden stehen. Das Taktik-Rollenspiel Die Zwerge von King Art Games wird am 1. Dezember 2016 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One (digital und physikalisch) erscheinen.