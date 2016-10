THQ Nordic: Comanche, Delta Force, Joint Operations, Armored Fist und mehr: Alle Franchises von NovaLogic übernommen - 4Players.de

Delta Force Serie

Comanche Serie

Joint Operations Serie

Armored Fist Serie

Tachyon: The Fringe

F-22 - Serie

F-16 Serie

NovaLogic Trademark

und mehr ...

THQ Nordic baut seinen Marken-Katalog weiter aus. Das Unternehmen aus Österreich hat einen Kaufvertrag mit NovaLogic Inc. abgeschlossen, der alle Spiele und Projekte beinhaltet, die im Besitz von Nova Logic Inc. waren. NovaLogic war vor allem für Militär-Simulationen wie Comanche, Delta Force, Armored Fist oder Joint Operations bekannt."Nach 30 Jahren, in denen wir revolutionäre Computer- und Videospiele produziert haben, geben wir diese Tradition voller Stolz an THQ Nordic weiter. Das Team dort besteht aus enthusiastischen Spielern und hat gezeigt, dass es den nötigen Geschäftssinn und das Geschick hat, um die Industrie zu einem dringend notwendigen Reset zu bewegen", sagt John Garcia, Eigentümer, Gründer und CEO von NovaLogic Inc. "Wir freuen uns, unsere Franchises in so fähige Hände abzugeben.""NovaLogic war Vorreiter für Militär-Simulationen und Multiplayer-Shooter mit militärischem Hintergrund und Fahrzeugen und richtete sich damit deutlich an ein erwachsenes Publikum", sagt Reinhard Pollice, Business and Product Development Director bei THQ Nordic. "Wir sind mit den Neuzugängen für unser Portfolio sehr zufrieden und außerdem sehr gespannt darauf, wie es mit manchen der Franchises jetzt weitergeht. Wir sind zu Gesprächen bereit, falls ein Entwickler mit einem Konzept für einen möglichen Nachfolger auf uns zukommen möchte."Ein Auszug aus den erworbenen Franchises und Marken: