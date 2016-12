THQ Nordic: Weitere Spiel- und Markenrechte gesichert - 4Players.de

THQ Nordic hat eine Kaufvereinbarung mit Mobile Gaming Studios Ltd. und Enigma Software Productions S.L. abgeschlossen und weitere Spiele-Marken erworben. Zu den erworbenen Spiel- und Markenrechte gehören Sphinx und die verfluchte Mumie (Mobile Gaming Studios Ltd.), War Leaders: Clash of Nations (Enigma Software Productions S.L.) und Legends of War (Enigma Software Productions S.L.).Lars Wingefors (Gründer und CEO) kommentiert: "Aufgrund unserer Vorliebe zu diesen Spielegenres standen auch diese Titel weit oben auf unserer Liste an Marken, die wir erwerben wollten. Außerdem erhielten wir viele Nachrichten von Fans, die uns dazu ermutigten, diese Spiele in unser Portfolio aufzunehmen. Insbesondere Sphinx and the Cursed Mummy eignet sich hervorragend für die Zielgruppe von Nintendo, die wir selbstredend gern unterstützen. Wir sind sehr gespannt auf Nintendo Switch und arbeiten bereits an zwei Projekten dafür.""Sphinx and the Cursed Mummy ist ein Third-Person-Action-Adventure-Spiel, das von der Geschichte und Mythen des antiken Ägyptens inspiriert wurde. Es wurde für Xbox, PlayStation 2 und Nintendo GameCube veröffentlicht. Bei War Leaders: Clash of Nations handelt es sich um ein rundenbasiertes, globales Strategiespiel, das einen Echtzeittaktik-Modus für PC besitzt. Legends of War ist eine rundenbasierte Strategiespielreihe, die 2010 entstand. Sie wurde ursprünglich auf PlayStation 3, Xbox 360 und PlayStation Portable veröffentlicht."