THQ Nordic: Veröffentlichung von ELEX und Spellforce 3 verschoben - 4Players.de

THQ Nordic hat die Veröffentlichung von ELEX und Spellforce 3 verschoben. Das Science-Fantasy-Rollenspiel von Piranha Bytes soll im dritten Quartal 2017 (Juli bis September) an den Start gehen. Bisher sollte es im ersten Quartal 2017 erscheinen. Auch Spellforce 3 soll im dritten Quartal 2017 veröffentlicht werden. Eigentlich sollte die Genre-Mischung aus Rollenspiel und Strategie bereits im vergangenen Jahr erhältlich sein. Konkrete Details zur Termin-Verschiebung nannte der Publisher nicht. Erst gestern hatte THQ Nordic die PC-Version von de Blob und Sine Mora EX für PC, PS4 und Xbox One angekündigt.