THQ Nordic: Victor Vran: Overkill Edition und The Town of Light für PC, PS4 und Xbox One bald im Einzelhandel - 4Players.de

Publisher Wired Productions und THQ Nordic werden ihre Zusammenarbeit fortsetzen und Victor Vran: Overkill Edition sowie eine erweiterte Version von The Town of Light im Einzelhandel für PC, PlayStation 4 und Xbox One im "Spätfrühling 2017" veröffentlichen.Die Overkill Edition von Victor Vran umfasst diverse Verbesserungen an dem Hack-&-Slay und die beiden Erweiterungen Fractured Worlds und Motörhead: Through the Ages. Die Box-Umsetzung des Psycho-Adventures The Town of Light ist eine "erweiterte Version" mit neuen Rätseln, zusätzlichen Story-Fragmenten, mehr interaktiven Elementen sowie verbesserter Grafik. Besitzer der digitalen Version auf PC erhalten das Update kostenlos. Zur Preisgestaltung der Einzelhandelsversionen hat sich THQ Nordic bisher nicht geäußert."THQ Nordic sind verlässliche Partner und es ist großartig, dass wir unsere professionelle Zusammenarbeit fortsetzen können", so Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. "Ihre Vertriebsreichweite, ihr Wissen und ihre Unterstützung ist wesentlicher Bestandteil unserer Strategie, diese Titel zu Veröffentlichen. Wir sind begeistert, erneut mit so einem talentierten Team zusammenzuarbeiten.""Wired Productions bieten zu jeder Zeit und für jeden der Titel, den sie veröffentlichen, hervorragende Unterstützung in Sachen Marketing und Public Relations", sagt Jan Binsmaier, Publishing Director bei THQ Nordic. "Ihre Liebe zum Detail und dazu, großartige Produkte auf den Markt zu bringen, suchen ihresgleichen. Wir sind hocherfreut, unsere Zusammenarbeit mit diesen zwei hervorragenden Titeln fortzuführen."