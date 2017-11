THQ Nordic hat 100% der Anteile an der Experiment 101 AB (Aktiebolag; die schwedische Form der Aktiengesellschaft) und sämtliche Markenrechte an Biomutant übernommen. Die in einem postapokalyptischen Universum angesiedelte Kung-Fu-Fabel ist nun Teil des Portfolios von THQ Nordic. Die Markenrechte gehen dabei an THQ Nordic AB in Karlstad (Schweden) über, während das operative Geschäft von THQ Nordic GmbH in Wien geleitet wird. Experiment 101 arbeitet derzeit an Biomutant für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Eine postapokalyptische Kung-Fu-Fabel mit tierischen Charakteren in einer offenen Spielwelt? Was zunächst wie Horizon Zero Dawn mit Waschbär aussah, entpuppte sich auf der gamescom 2017 als eines der wenigen herausstechenden Highlights. Denn das Action-Rollenspiel von Experiment 101 und THQ Nordic sprühte nur so vor Spielwitz, rasanten Kämpfen, kreativen Mutationen und einer Prise Yin-Yang. Mehr dazu in der Vorschau