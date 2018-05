THQ Nordic: Geschäftsbericht: 54 Projekte; Metro Exodus verschoben; Wasteland 3 & Bard's Tale 4 bei Koch Media - 4Players.de

Im jüngsten Geschäftsbericht hat Lars Wingefors (Gründer und Geschäftsführer von THQ Nordic AB) bekanntgegeben, dass Deep Silver (Koch Media) die beiden Rollenspiele Wasteland 3 und The Bard's Tale 4 von InXile Entertainment vertreiben wird. Der Release von Metro Exodus (entwickelt von 4A Games) ist hingegen auf das 1. Quartal 2019 verschoben worden. Den Verkaufsstart von Kingdom Come: Deliverance bezeichnete er als "großartig".Auch die Entwicklung der THQ Nordic GmbH wird positiv hervorgehoben ( MX vs. ATV All Out wird explizit genannt). Der Umsatz lag mit 135 Mio. Euro um 68% über dem Vorjahresquartal. Als nächste wichtige Veröffentlichungen werden Biomutant und Darksiders 3 benannt. Konkrete Veröffentlichungstermine für diese beiden Titel würden noch nicht feststehen.Lars Wingefors: "Unser Geschäft wächst weiter; der Nettoumsatz stieg im Quartal um 673% auf 633 MSEK [Schwedische Kronen], hauptsächlich dank Koch Media, das am 14. Februar erworben und konsolidiert wurde. Ohne Koch Media stieg der Nettoumsatz um 64% auf 135 MSEK. Das EBITDA stieg um 439% auf 226 MSEK und das EBIT um 236% auf 107 MSEK im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ohne Koch Media stieg das EBIT um 54% auf 49 MSEK. Koch Media ist unsere bisher mit Abstand größte Akquisition und bestätigt unseren Fokus auf Wertschöpfung für unsere Aktionäre. Mit dieser Transaktion haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, um einen diversifizierten, substanziellen und relevanten Player in der wachsenden Spieleindustrie aufzubauen."Der Geschäftsführer erklärt weiter: "Ich gehe davon aus, dass die Zukunft unserer gut investierten Produktpipeline mit derzeit 54 laufenden Projekten zu steigenden Umsätzen und verbesserter Profitabilität führen wird. Um die bestmögliche Rendite aus unseren Investitionen zu erzielen und den IP-Wert weiter zu steigern, möchte ich nochmals betonen, wie wichtig es ist, dass wir geduldig sind, die erwartete Kundenerfahrung zu liefern und das richtige Release-Fenster für kommende Releases zu finden. In der Zwischenzeit evaluieren wir weitere Investitionen in Spieleentwicklungsprojekte für wichtige IPs sowie weitere mögliche Akquisitionen oder strategische Partnerschaften, die für den Konzern und seine Aktionäre einen erheblichen Mehrwert darstellen könnten."Zu den Marken von THQ Nordic gehören u. a. Saints Row, Dead Island, Homefront, Darksiders, Metro (Exklusivlizenz), Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, ELEX, Biomutant, Jagged Alliance, SpellForce und The Guild (Die Gilde).