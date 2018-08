THQ Nordic: Hat die Rechte an Timesplitters und Second Sight übernommen - 4Players.de

THQ Nordic hat die Rechte an der Timesplitters -Trilogie und an Second Sight erworben. Beide Akquisitionen erfolgten über die 100-prozentige Tochtergesellschaft Koch Media GmbH von THQ Nordic.Timesplitters wurde ursprünglich vom Entwicklungsstudio Free Radical Design entwickelt, das später zu Deep Silver Dambuster wurde. Nach der Übernahme von Koch Media durch THQ Nordic ist Deep Silver Dambuster wieder ein Teil der THQ Nordic Gruppe.THQ Nordic verfügt über einen umfangreichen Franchise-Katalog, darunter Saints Row, Dead Island, Homefront, Darksiders, Metro (exklusive Lizenz), Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, ELEX, Biomutant, Jagged Alliance, SpellForce, The Guild und andere Marken. Das Unternehmen verfügt über elf interne Spieleentwicklungsstudios in Deutschland, Großbritannien, den USA und Schweden und beschäftigt fast 1.750 Mitarbeiter.