THQ Nordic: Rechte an "Kingdoms of Amalur" erworben - 4Players.de

THQ Nordic hat die Rechte an Kingdoms of Amalur und andere Lizenzen der amerikanischen 38 Studios erworben, wie der Publisher mitteilt: "THQ Nordic hat heute bekannt gegeben, dass der Erwerb des geistigen Eigentums 'Kingdoms of Amalur' mit den in Providence im US-Bundesstaat Rhode Island ansässigen 38 Studios LLC abgeschlossen wurde. Damit einher geht auch die Übernahme von 'Amalur' - basierend auf dem aufgegebenen MMORPG-Projekt 'Copernicus'.Die Übernahme selbst wird von THQ Nordic AB mit Sitz in Karlstad, Schweden, vorgenommen. Der Tagesbetrieb (Verkauf und Vertrieb, Evaluierung von Folgeteilen sowie neuen Inhalten usw.) wird von THQ Nordic GmbH in Wien, Österreich, durchgeführt." Das Action-Rollenspiel (zum Test ) erschien 2012 für PlayStation 3, Xbox 360 und PC.