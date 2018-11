THQ Nordic: Bugbear Entertainment (Wreckfest) und Coffee Stain (Satisfactory, Goat Simulator) übernommen - 4Players.de

THQ Nordic hat wieder zugeschlagen und zwei Studios übernommen, und zwar Bugbear Entertainment sowie Coffee Stain.Bugbear Entertainment hatte zuletzt Wreckfest (Demolition-Derby-Rennspiel; zum Test ) veröffentlicht. Vorher waren sie für FlatOut, FlatOut 2 und Ridge Racer Unbounded verantwortlich. THQ Nordic agierte bereits seit 2017 als Publisher für die digitalen Vertriebskanäle von Wreckfest, das seit der Veröffentlichung zu einem der erfolgreichsten von THQ Nordic auf Steam veröffentlichten Spiele wurde. 2019 sollen die Konsolen-Umsetzungen von Wreckfest folgen. Die Übernahme beinhaltet das Entwicklerstudio und alle Rechte an geistigem Eigentum. THQ Nordic ist überzeugt von Bugbears Kompetenz als Entwickler erfolgreicher Action-Rennspiele und möchte langfristig in das zukünftige Wachstum von Bugbear investieren. Der Publisher hat 90 Prozent der Anteile von Bugbear Entertainment übernommen und hat die Option, die restlichen zehn Prozent ebenfalls zu kaufen.Zudem wurden 100 Prozent der Anteile an Coffee Stain Holding (Spieleentwicklung) und Coffee Stain Publishing (Vertrieb) erworben , wobei Coffee Stain Publishing auch Minderheitsbeteiligungen an Ghost Ship Games (35 Prozent) und Other Tales Interactive (20 Prozent) hält. Zu den erworbenen geistigen Eigentumsrechten gehören Satisfactory Sanctum und die Veröffentlichungsrechte von Deep Rock Galactic