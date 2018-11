THQ Nordic: 55 Spiele in Entwicklung (35 nicht angekündigt); Nettoumsatz um 1.403 Prozent gesteigert - 4Players.de

Screenshot - THQ Nordic (PC) Screenshot - THQ Nordic (PC)

THQ Nordic hat den Geschäftsbericht für das dritte Quartal 2018 (Juli bis September) vorgelegt und einen Nettoumsatz in Höhe von 139,5 Mio. Dollar verzeichnet . Das ist eine Steigerung um 1.403 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert (9,3 Mio. Dollar) im gleichen Zeitraum.Im besagten Quartal wurden fünf eigene Titel (von THQ Nordic direkt) veröffentlicht und neun Produkte von Partnern vertrieben. Der Umsatz- und Gewinnsprung wird auf die Verkäufe von Titan Quest This is the Police 2 und die anhaltend starke Verkaufsperformance von Wreckfest zurückgeführt. Der Nettoumsatz von THQ Nordic selbst betrug 13,6 Mio. Dollar. Koch Media (Deep Silver), die im Februar 2018 von THQ Nordic übernommen wurden, hat knapp 28 Mio. Dollar zu dem Ergebnis beigetragen. Hervorgehoben werden die Verkäufe von Dakar 18 , ein gutes Ergebnis von Pathfinder: Kingmaker und solide Verkäufe von Katalogtiteln (Spiele, die im letzten Geschäftsjahr veröffentlicht wurden).Lars Wingefors (Gründer und CEO) erklärte in seinem Statement, dass sich aktuell 55 Spiele in Entwicklung befinden würden. 35 von diesen Titeln wurden bisher noch nicht angekündigt. In den nächsten beiden Quarten würden sie besonders auf Darksiders 3 und Metro Exodus schauen, heißt es.Der "Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände" (EBITDA) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 521 Prozent von 3,8 Mio. Dollar auf 23,5 Mio. Dollar, während der "Gewinn vor Zinsen und Steuern" (EBIT) um 278 Prozent von 2,6 Mio. Dollar auf 9,9 Mio. Dollar stieg.Im dritten Quartal 2018 hatte THQ Nordic die Übernahme von Handy Games und den Erwerb der Rechte an Alone in the Dark, Kingdoms of Amalur und Timesplitters bekanntgegeben. Zusammen mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts wurden die Studioübernahmen von Bugbear Entertainment und Coffee Stain gemeldet ( wir berichteten ).THQ Nordic verfügt über einen umfangreichen Franchise-Katalog, darunter Saints Row, Dead Island, Homefront, Darksiders, Metro (exklusive Lizenz), Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, ELEX, Biomutant, Jagged Alliance, SpellForce, The Guild, Timesplitters, Second Sight, Kingdoms of Amalur und andere Marken. Das Unternehmen verfügt über elf interne Spieleentwicklungsstudios in Deutschland, Großbritannien, den USA und Schweden und beschäftigt fast 1.900 Mitarbeiter.Zu den eigenen Entwicklerstudios gehören Black Forest Games (Deutschland), Experiment 101 (Schweden), Foxglove Studios (Schweden), Grimlore Games (Deutschland), HandyGames (Deutschland), Mirage Game Studios (Schweden), Pieces Interactive (Schweden) und Rainbow Studios (USA). Zu Koch Media / Deep Silver gehören die Dambuster Studios (Großbritannien), Fishlabs (Deutschland) und Volition (USA).