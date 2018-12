THQ Nordic: Carmageddon-Marke gekauft - 4Players.de

THQ Nordic hat wieder zugeschlagen und die Marke "Carmageddon" von Stainless Games mit Sitz in Newport (Isle of Wight, Vereinigtes Königreich) gekauft. Die letzten beiden Carmageddon-Vertreter waren Carmageddon: Reincarnation ( zum Test ) und Carmageddon: Max Damage (Neuauflage von Carmageddon: Reincarnation; zum Test ).Die Übernahme selbst wird von THQ Nordic AB mit Sitz in Karlstad (Schweden) abgewickelt. Für das Tagesgeschäft (Vertrieb, Evaluierung von Sequels und neuen Inhalten usw.) sind THQ Nordic GmbH in Wien (Österreich) und HandyGames in Giebelstadt (Deutschland) zuständig.THQ Nordic verfügt über einen umfangreichen Franchise-Katalog, darunter Saints Row, Dead Island, Homefront, Darksiders, Metro (exklusive Lizenz), Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, ELEX, Biomutant, Jagged Alliance, SpellForce, The Guild, Timesplitters, Second Sight, Kingdoms of Amalur und andere Marken. Das Unternehmen verfügt über elf interne Spieleentwicklungsstudios in Deutschland, Großbritannien, den USA und Schweden und beschäftigt fast 1.900 Mitarbeiter.