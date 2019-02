THQ Nordic: Übernahme der Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance) - 4Players.de

THQ Nordic hat über sein Tochterunternehmen Koch Media die Warhorse Studios übernommen. Zuvor arbeitete Koch Media bereits in seiner Rolle als Publisher von Kingdom Come: Deliverance mit dem Studio zusammen, das man sich laut Gematsu mit einer Zahlung von 42,8 Millionen Euro inklusive sämtlicher Rechte an der Marke Kingdom Come einverleibt hat.Nach Angaben von THQ Nordic sollen die Warhorse Studios unter Koch Media weiter als unabhängiges Entwicklerteam operieren. Die beiden Gründer Daniel Vavra und Martin Klima bleiben zusammen mit CEO Martin Fryvalsky ebenfalls an Bord und werden ihre jeweiligen Aufgabenbereiche behalten.