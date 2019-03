THQ Nordic: PR-Desaster: Shitstorm nach offener Fragerunde auf der berüchtigten Plattform 8chan - 4Players.de

(...) I am terribly sorry for the short-sightedness of my (!) decision, and promise to be far more vigorous in my assessment of these activities in the future. (...) — THQNordic (@THQNordic) 26. Februar 2019

This was not about being edgy, this blew up and I very much regret to have done it in the first place."



Philipp Brock, PR & Marketing Director THQ Nordic GmbH (Vienna, Austria) — THQNordic (@THQNordic) 26. Februar 2019

Seit einigen Tagen sieht sich Publisher THQ Nordic mit einem ausgewachsenen Shitstorm konfrontiert, der damit begann, dass das Unternehmen eine offene Fragerunde (AMA: Ask Me Anything) veranstalten wollte. Solche Fragerunden, bei denen interessierte Leute allerlei Fragen zu Spielen und dem Unternehmen stellen können, sind keine Seltenheit und finden häufig auf Reddit oder ähnlichen Plattformen statt. Nur wählte die Marketing-Abteilung von THQ Nordic für die Fragerunde die höchst zweifelhafte Diskussionsplattform 8chan, die für NSFW-Inhalte aller Art bekannt ist, einschließlich Hassreden, Alt-Right, Gamergate, Kinderpornographie, Belästigung und Missbrauch. Das Imageboard 8chan (Infinitechan) gehörte zu den Seiten, die Google vor einigen Jahren aufgrund der Inhalte (Kinderpornographie) zeitweise von seinem Index ausschloss Nach der AMA-Ankündigung via Twitter (Tweet wurde gelöscht) häuften sich bereits die Stimmen, dass 8chan wohl nicht "der richtige Ort" für solch eine Fragerunde wäre und trotzdem zog der Publisher den Plan durch, woraufhin eine Entschuldigung des Marketing-Managers folgte. Er übernahm die Verantwortung für die Auswahl der Plattform und meinte, dass er nicht sorgfältig genug recherchiert hätte, um den 8chan-Kontext komplett verstehen zu können. Kinderpornographie, weiße Vorherrschaft/Vormacht oder Rassismus in irgendeiner Form würde er ablehnen. Zugleich bedauerte er die Kurzsichtigkeit seiner Entscheidung und letztendlich auch die AMA-Durchführung. Er hätte es gerne ungeschehen gemacht, heißt es weiter.Bei der Fragerunde selbst, ging es zum Beispiel um neue Spiele aus den Reihen Destroy All Humans oder TimeSplitters, aber auch immer wieder schimmerten suggestive bis offene pornografische Bilder durch - sowie Verleumdungen und Referenzen auf Hitler, Nazis und Gamergate. Bildmaterial einiger Fragen und Antworten wurde bei Resetera zusammengetragen ( zum Forumpost ).Ein Nutzer schrieb zum Beispiel, dass sie bei THQ Nordic doch bitte ihre Spiele nicht zensieren und sich nicht an die SocJus-Crowd (Social Justice Warrior) anbiedern sollen, woraufhin der Marketing-Manager von THQ sagte, dass sie "versuchen werden, so zu bleiben". Gegenüber GamesIndustry.biz erklärte er später, dass die Antwort bedeutet hätte, dass sie ihre "Spiele nicht zensieren" werden.Heikler wurde es, als ein Nutzer unter dem Deckmantel der Anonymität fragte, wo denn die "großbrüstigen Lolis " seien würden - zusammen mit einem Bild, das zwei im Manga-Stil gezeichnete Mädchen mit "sehr üppig dimensionierten Brüsten" zeigte, die von einem übergroßen Mann von hinten im Brustbereich berührt werden. Hierauf antwortete der THQ-Sprecher: "Wir haben sie bereits, würde ich sagen."Als ein weiterer 8chan-Nutzer ein Bild/Meme postete, das einen Tempelritter zeigte, der eine homophobe Beleidigung schrie, antwortete der THQ-Mitarbeiter: "Das könnte aus einem unserer kommenden Spiele stammen ...". Eine Antwort des Publishers auf einen Nachfolger von Destroy All Human war übrigens: "Wir bearbeiten es [den Nachfolger] wie eine außerirdische Prostituierte."In den US-Medien wurde der Vorfall weit und umfassend aufgegriffen. So wurde die Fragestunde als völlig verkorkstes PR-Desaster bis hin zur wissentlichen und gezielten Nutzung der Plattform interpretiert, obgleich der PR-Manager bereits kommentiert hatte, dass er sich nicht ausreichend über die Plattform informiert hätte. Dennoch hätte man auf die Bilder bzw. Memes auch anders oder gar nicht reagieren können.Wir haben THQ Nordic um eine Stellungnahme geben, und zwar nicht bezüglich der AMA-Veranstaltung an sich, sondern vielmehr auf die Antworten, die auf die Fragen der 8chan-Nutzer gegeben wurden. Eine Antwort ist noch nicht eingetroffen.Quellen: Ars Technica