Rock Band Blitz: Wird Ende des Monats aus dem Verkauf genommen - Songs weiterhin spielbar - 4Players.de

Das vor fünf Jahren für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlichte Rock Band Blitz wird ab spätestens 28. August nicht mehr verkauft werden, wie Harmonix angekündigt hat. Der Entwickler und Publisher weist außerdem darauf hin, dass der Titel nicht abwärtskompatibel auf aktuellen Konsolen spielbar ist und dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Wer das Spiel besitzt, wird dessen 25 Songs allerdings weiterhin sowohl in Rock Band 3 als auch Rock Band 4 und natürlich dem eigentlichen Spiel nutzen können.