Killer 7: Garcian Smith (The Cleaner), Dan Smith (The Hellion) und Kevin Smith (Four-eyes) im Trailer - 4Players.de

NIS America stellt im folgenden Trailer die ersten drei Killer-Persönlichkeiten vor, in die man sich in killer7 verwandeln kann: Garcian Smith (The Cleaner), Dan Smith (The Hellion) und Kevin Smith (Four-eyes).Der Publisher und Grasshopper Manufacture werden das Action-Adventure von SUDA51 (Goichi Suda), Hiroyuki Kobayashi und Shinji Mikami im Herbst 2018 für PC via Steam veröffentlichen. Details zur PC-Umsetzung sind rar. Versprochen wird eine optimierte PC-Version, mit der man "den Kultklassiker wie nie zuvor" erleben kann. killer7 wurde 2005 für PS2 und GameCube veröffentlicht. Unseren Test findet ihr hier . "Jetzt ist es passiert: Der Mainstream ist tot. Hättet ihr gedacht, dass Capcom so weit gehen würde? Dass die Japaner vor der versammelten Spielewelt auf ihn losstürmen und ihn kaltblütig massakrieren würden? Unglaublich. Killer 7 murkst mal eben die Gewohnheit ab. Einfach so. Blutig, böse, grinsend. Dabei gibt es doch überall Zeugen! Wir waren auch dabei und konnten unseren Augen nicht trauen."Letztes aktuelles Video: The Cleaner The Hellion und Four-eyes