Killer 7: Vier weitere Killer-Persönlichkeiten im PC-Trailer - 4Players.de

NIS America zeigt im folgenden Trailer die vier weiteren Killer-Persönlichkeiten, in die man sich in killer7 verwandeln kann: Mask de Smith (The Wrestler), Coyote Smith (The Thief), Kaede 'Barefoot' Smith und Con Smith (The Punk). Jeder Charakter verfügt über bestimmte Fähigkeiten. Con Smith ist zum Beispiel besonders schnell und der Wrestler kann Wrestling-Moves einsetzen.Der Publisher und Grasshopper Manufacture werden das Action-Adventure von SUDA51 (Goichi Suda), Hiroyuki Kobayashi und Shinji Mikami im Herbst 2018 für PC via Steam veröffentlichen. Details zur PC-Umsetzung sind rar. Versprochen wird eine optimierte PC-Version, mit der man "den Kultklassiker wie nie zuvor" erleben kann. Zumindest im Trailer scheint die PC-Umsetzung eine Breitbild-Unterstützung zu bieten.killer7 wurde 2005 für PS2 und GameCube veröffentlicht. Unseren Test findet ihr hier . "Jetzt ist es passiert: Der Mainstream ist tot. Hättet ihr gedacht, dass Capcom so weit gehen würde? Dass die Japaner vor der versammelten Spielewelt auf ihn losstürmen und ihn kaltblütig massakrieren würden? Unglaublich. Killer 7 murkst mal eben die Gewohnheit ab. Einfach so. Blutig, böse, grinsend. Dabei gibt es doch überall Zeugen! Wir waren auch dabei und konnten unseren Augen nicht trauen."Letztes aktuelles Video: Wrestler Thief Barefoot and the Punk