Killer 7: PC-Version veröffentlicht; Details zur PC-Umsetzung - 4Players.de

killer7 ist für PC via Steam veröffentlicht worden. Die PC-Fassung kostet 19,99 Euro. Laut NIS America wurden alle gezeichneten Animationssequenzen an das 16:9-Seitenverhältnis angepasst. Das gesamte Spiel wird mit 60 fps (Bilder pro Sekunde) gerendert, mit Ausnahme der "Reload-Animation" (nur 30 fps); bei dieser Animation gab es Probleme mit unerwünschten Artefakten bei jedem zweiten Frame. Viele 2D-Rätsel, die ursprünglich im Seitenverhältnis 4:3 erstellt wurden, wurden auf das Verhältnis 16:9 überarbeitet. Viele 2D-Assets haben aktualisierte Texturen für die 1080p-Auflösung erhalten. Auch die Tastenbelegung lässt sich ändern.killer7 wurde 2005 für PS2 und GameCube veröffentlicht. Unseren Test findet ihr hier . "Jetzt ist es passiert: Der Mainstream ist tot. Hättet ihr gedacht, dass Capcom so weit gehen würde? Dass die Japaner vor der versammelten Spielewelt auf ihn losstürmen und ihn kaltblütig massakrieren würden? Unglaublich. Killer 7 murkst mal eben die Gewohnheit ab. Einfach so. Blutig, böse, grinsend. Dabei gibt es doch überall Zeugen! Wir waren auch dabei und konnten unseren Augen nicht trauen."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer