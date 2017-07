Rayman Legends: Definitive Edition (Switch): Demo im eShop aufgetaucht - 4Players.de

Wulgaru schrieb am 24.07.2017 um 17:42 Uhr

Da das Entwicklerteam von Legends und Origins an Beyond Good and Evil 2 sitzt und Ancel zusätzlich noch an seinem Wildnisspiel...ich weiß nicht ob man sich da eine Fortsetzung wünschen sollte. Die machen das bestimmt nicht auch noch nebenbei und wer anderes außer Ubi Montpellier muss erstmal so einen 2d-Hüpfer abliefern. Auf dem Level von Rayman gibt es wirklich nicht viele die das könnten.