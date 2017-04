Call of Duty: Black Ops 2: Jetzt auch auf der Xbox One spielbar - 4Players.de

Wer Lust auf wilde Nonstop-Action und noch wildere Story-Kapriolen hat, kann die Xbox-360-Version des Shooters Call of Duty: Black Ops 2 ab sofort auch per Emulation auf der Xbox One spielen. Wie Gamespot.com berichtet, taucht der Titel mittlerweile in Microsofts entsprechendem Katalog für Abwärtskompatiblität auf. Wer das Spiel in seiner Download-Bibliothek hat, findet den 360-Titel jetzt auch in der entsprechenden Liste auf der Xbox One. Bei der Nutzerbefragung für mögliche Emulationen habe das Spiel mehr als 213.000 Stimmen bekommen. Sämtliche kompatiblen Titel finden sich in folgender Liste Letztes aktuelles Video: Apocalypse Origins-Trailer