The Elder Scrolls Online: One-Tamriel-Update für PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Spieler können einander jetzt überall außerhalb Cyrodiils duellieren, um ihre Fähigkeiten und Charakter-Builds auf die Probe zu stellen.

Alle Gebiete wurden überarbeitet, um Abenteuer für Einzelspieler und Gruppen zu bieten. Dazu gehören auch verbesserte Bosse und ein vereinheitlichter Schwierigkeitsgrad.

Alle Verliese können auf den Schwierigkeitsgraden Normal und Veteran gespielt werden. Die Geschichte wird dabei vom Schwierigkeitsgrad getrennt und Spieler steigen auf die für die Kämpfe benötigte Stufe auf. Dadurch können Spieler verschiedener Stufen miteinander spielen und sich für ihre Stufe angemessene Beute sichern.

Der Zone Kargstein wurde überarbeitet, um ihn für Einzelspieler zugänglich zu machen und dabei das Erlebnis für Gruppen nicht zu schmälern.

Die Beute wurde in allen Zonen nun analog zur Verliesbeute vereinheitlicht. Dadurch können Spieler jetzt in bestimmten Gebieten bestimmte Sets erhalten - unabhängig davon, auf welcher Stufe sie die Quests abschließen.

Mit One Tamriel ist eines der größten Updates für die Konsolen-Versionen von The Elder Scrolls Online veröffentlicht worden. One Tamriel ändert durch den Wegfall der Allianzbeschränkungen und die Anpassung der Spielinhalte an die Stufe des Charakters die Möglichkeiten des Zusammenspielens. Das One-Tamriel-Update ist bereits kostenlos auf PC verfügbar. Passend dazu wurde auch ein Gewinnspiel (mit fünf Reisen) gestartet.Vom Entwickler heißt es dazu: "Mit einer wahrhaftig offenen Welt und dank einer Umgebung, die sich an die eigene Stufe anpasst, sind den Abenteurern nach Abschluss des Tutorials keine Grenzen mehr gesetzt. Mit One Tamriel fallen außerdem Allianzbeschränkungen außerhalb von PvP weg. Spieler können dadurch mit jedem Spieler der Welt eine Gruppe bilden, unabhängig von deren Allianzzugehörigkeit. Diese Änderung macht es wesentlich einfacher, spontan Gruppen für Quests, Verliese und Prüfungen zu finden, und ermöglicht Gilden, breitgefächertere Gruppen für Verliese und Prüfungen zusammenzustellen. Entdecken Sie die Dörfer und Städte Tamriels in eurem eigenen Rhythmus und in beliebiger Reihenfolge, von der Goldküste in die Ostmarsch und von Kluftspitze nach Schattenfenn. Erfahrene Spieler können ihre Freunde jetzt einladen, wenn diese ihre ersten Schritte in Tamriel tun, und sind trotzdem jederzeit gefordert, unabhängig davon, wo sie questen."Zusätzliche Verbesserungen und Updates des Spiels:Letztes aktuelles Video: One Tamriel Konsolen