The Elder Scrolls Online: 4K-Video zeigt die PlayStation-4-Pro-Version - 4Players.de

Auch The Elder Scrolls Online wurde mit dem letzten Patch für die Playstation 4 Pro optimiert. Seit dem Start der neuen Sony-Konsole (10. November) können Besitzer das Online-Rollenspiel entweder in 4K genießen oder in einem verbesserten 1080p-Modus spielen, der sich durch Ambient Occlusion (Umgebungsverdeckung) sowie verbesserte Wasser-Reflektionen und Schattenqualität auszeichnet. Sony hat dazu einen Trailer veröffentlicht, den man auch mit unserem verbesserten Player in 4K anschauen kann: