The Elder Scrolls Online: "Homestead" bringt eigene und anpassbare Häuser - 4Players.de

Im Februar 2017 werden die Zenimax Online Studios das (kostenlose) Update "Homestead" für The Elder Scrolls Online auf PC, Mac, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlichen. Mit "Homestead" wird es möglich sein, eigene Häuser zu kaufen und anzupassen. Zusätzlich zur Möglichkeit, nahezu 40 verschiedene Gebäude in der ganzen Spielwelt zu erwerben, können Spieler auch mehr als 2.000 Möbelstücke und Dekorationsgegenstände mit bestehenden Handwerksfähigkeiten fertigen oder kaufen.Die Häuser werden instanziiert sein. Wettrennen um ein Grundstück wird es also nicht geben, da jeder Spieler die Gelegenheit bekommt, seine eigene Version eines Hauses zu erstehen. Ähnlich wie bei Wegschreinen können Spieler über die Weltkarte zu ihren Häusern reisen. Spieler können Besucher einladen, ihre neuen Unterkünfte zu besichtigen. Andere Spieler können nicht in die eigenen vier Wände einbrechen und Gegenstände stehlen.Letztes aktuelles Video: Homestead - Ein erster Blick"Sobald 'Homestead' Anfang 2017 veröffentlicht wird, können Spieler aus nahezu 40 einzigartigen Unterkünften wählen, die von kleinen Räumen in einem Gasthaus zu gewaltigen Herrenhäusern mit ebenso gewaltigen Ländereien reichen. Jedes Heim ist der Architektur von einem der zehn spielbaren Hauptvölker in Tamriel nachempfunden. Spieler können aber frei wählen, welches Heim von welchem Volk sie kaufen möchten. Bei Veröffentlichung befinden sich alle Unterkünfte in Regionen des Grundspiels - also nicht in DLC-Regionen -, um allen Spielern den Kauf und Besuch dieser Orte von überall in der Welt zu ermöglichen. Spieler können mehrere Heime besitzen – jedes davon aber nur einmal. Zusätzlich sind diese an ein Konto gebunden. Dadurch haben alle Charaktere eines Spielers Zugang zu einem Gebäude, sobald dieses erworben wurde.Spieler können ihre Heime mit der Herstellung oder dem Kauf von Möbeln und Dekorationsgegenständen anpassen. Diese können dann mit dem neuen Wohn-Editor des Spiels platziert werden, was den Spielern die Freiheit gibt, die Gegenstände zu positionieren, wo sie möchten, und ihr Zuhause wirklich einzigartig zu machen.Bei Veröffentlichung werden mehr als 2.000 Gegenstände verfügbar sein, mit denen Spieler ihre Behausungen anpassen können. Darunter befinden sich Möbel wie Tische, Stühle, Truhen, Betten und Theken, sowie Dekorationsgegenstände wie Bücher, Essen, Fässer, Gemälde, Lichtquellen, Pflanzen, Bäume und mehr. Erfahrene Spieler, die Trophäen von Endgegnern aus Verliesen, Arenenund Prüfungen erhalten haben, können diese auf besonderen Büsten ausstellen, um mit ihren Erfolgen bei den schwersten Herausforderungen Tamriels zu protzen. Spieler können Reit- und Haustiere platzieren und zusätzlich gibt es nützliche, funktionelle Gegenstände wie Assistenten, Werkstätten, ein- und ausschaltbare Lichter und sogar Übungsskelette (mit denen Spieler den Kampf und ihr Skillset erproben können). Dekorationsgegenstände können von Spielern mit deren bestehenden Handwerksfähigkeiten hergestellt, mit Gold von Händlern in ganz Tamriel gekauft oder mit Kronen im Kronen-Shop erstanden werden. Die meisten Dekorationsgegenstände sind sowohl im Kronen-Shop als auch bei Händlern im Spiel erhältlich.'Homestead' ist für alle Spieler verfügbar und jeder, der ein eigenes Domizil möchte, kann dieses kostenlos im Rahmen einer Einführungsquest erhalten. Um in einer Zone weitere Unterkünfte mit Gold kaufen zu können, müssen zusätzlich zu dieser Quest bestimmte Erfolge in der Zone abgeschlossen werden. Einige dieser Erfolge existieren bereits, und viele Spieler haben sie bereits abgeschlossen. Fast alle anderen Heime können entweder mit Kronen im Kronen-Shop oder gegen Gold bei Händlern im Spiel gekauft werden. Einige Grundstücke sind exklusiv dem Kronen-Shop vorbehalten, darunter ein extrem luxuriöses Inselanwesen. Unmöblierte Unterkünfte können entweder mit Gold oder für Kronen im Kronen-Shop gekauft werden. Voll möblierte Domizile sind gegen Kronen im Kronen-Shop erhältlich. Spieler können sämtliche Unterkünfte vor dem Kauf besichtigen, egal ob mit oder ohne Möbel."