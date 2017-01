The Elder Scrolls Online: "Nächstes Kapitel" wird morgen Abend auf Twitch enthüllt; Fans vermuten, dass Vvardenfell aus Morrowind als Schauplatz hinkommt - 4Players.de

Bethesda wird "das nächste große Kapitel" zu The Elder Scrolls Online morgen Abend auf Twitch enthüllen, wie der Publisher in einer Pressemitteilung und auf Twitter mitgeteilt hat. Was im Rahmen der Sendung gezeigt wird, gibt er nicht bekannt, um 20:00 Uhr soll man aber "alle Details" erfahren.Auf Twitter hatte Bethesda erst am Samstag ein Video veröffentlicht, das laut Massively Overpowered ein Hinweis darauf sein könnte, dass man in einer kommenden Erweiterung des Online-Rollenspiels die Insel Vvardenfell besuchen wird, eine vulkanische Insel in The Elder Scrolls 3: Morrowind , das 2017 seinen 15. Jahrestag feiert.Zuvor wurde auf Reddit bereits eine Karte der Insel im Programmcode von The Elder Scrolls Online entschlüsselt.Letztes aktuelles Video: Homestead - Ein erster Blick