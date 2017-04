The Elder Scrolls Online: Kann eine Woche lang kostenlos ausprobiert werden - 4Players.de

Morgen startet eine Free-Play-Woche von The Elder Scrolls Online auf allen Plattformen (PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One), die bis zum 18. April dauern wird. Man wird sieben Tage lang das "komplette Grundspiel" The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited ausprobieren können. Steam-Nutzer sowie Spieler auf Xbox One und PlayStation 4 können ab morgen - Dienstag, den 11. April - um 16:00 Uhr mit dem Download des Spiels beginnen. Ein ESO-Konto ist erforderlich. Jeder Spieler erhält zudem 500 Kronen, die im Kronen-Shop für Kostüme, Begleiter, Schriftrollen etc. ausgegeben werden können."In der Free-Play-Woche erhalten Sie Rabatt auf das Grundspiel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited oder die The Elder Scrolls Online: Gold Edition, welche das Grundspiel sowie die vier großen DLC-Pakete enthält: Imperial City, Orsinium, Thieves Guild und The Dark Brotherhood", schreibt Publisher Bethesda. Sämtliche erstellten Charaktere, gekauften Kronenpakete, alle Gegenstände (aus dem Kronen-Shop) und der Charakter-Fortschritt werden beim (anschließenden) Kauf der Vollversion übernommen.Letztes aktuelles Video: Homestead Launch-Trailer