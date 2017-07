The Elder Scrolls Online: ESO-Plus-Bonusevent: Kostenlose Probe und Boni für aktive Abonnenten - 4Players.de

Vollständiger Zugriff auf alle DLC-Spielerweiterungen, einschließlich Imperial City, Orsinium, Thieves Guild, Dark Brotherhood und Shadows of the Hist

1.500 Kronen pro Monat für den Shop im Spiel (nur für bezahlte Mitgliedschaften - die kostenlose Probe gewährt keine Kronen)

Unbegrenzter Platz für Handwerksmaterialien

Verdoppelte Kapazität des Bankfachs

10% zusätzliche Erfahrung, Gold, Handwerksinspiration und kürzere Analysezeiten

Doppelte Anzahl an platzierbaren Einrichtungs- und Sammlungsgegenständen in Heimen

Exklusive Möglichkeit, Kostüme zu färben

Bei The Elder Scrolls Online einloggen

Den Kronen-Shop öffnen

Den Schaukasten aufrufen

Die 'Kostenlose Probe von ESO Plus' auswählen



"Während jedes Tags des Events einmal zwischen 6 Uhr MESZ und 5:59 Uhr MESZ einloggen

Während des Events verdiente Kronen-Kisten werden dann am 17. Juli den jeweiligen Konten gutgeschrieben"

Vom 5. Juli (16 Uhr) bis zum 10. Juli (6 Uhr) findet bei The Elder Scrolls Online ein Bonusevent für ESO Plus statt. ESO Plus ist das optionale Abonnement für das Online-Rollenspiel von Bethesda. In diesem Zeitraum werden "besondere Belohnungen" für aktive ESO-Plus-Mitglieder sowie eine "kostenlose Probe" für alle weiteren Spieler verfügbar sein.ESO Plus ist ein optionales Abonnement für The Elder Scrolls Online, das Mitgliedern verschiedene Vorteile gewährt, darunter Zugriff auf alle DLC-Erweiterungen und andere Features:"Die Probe wird im Schaukasten des Kronen-Shops aufgeführt werden, wo sie sofort aktiviert und genutzt werden kann. Um die kostenlose Probe zu aktivieren:Hinweis: Die kostenlose Probe für ESO Plus gewährt keine kostenlosen Kronen-Dwemerkisten. Diese sind regulären Mitgliedern bei ESO Plus vorbehalten. Entscheidet sich ein Spieler noch während des Events eine Mitgliedschaft bei ESO Plus abzuschließen, erhält dieser die kostenlosen Kronen-Dwemerkisten für jeden Tag, den er sich als Mitglied einloggt."Aktive Mitglieder können bis zu fünf der neuen Kronen-Dwemerkisten erhalten, indem sie sich täglich einloggen. In diesen Kisten können u.a. Reittiere, Begleiter, Kostüme, Verbrauchsgüter und andere Spielgegenstände enthalten sein.Für aktive Mitglieder bei ESO Plus:Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017