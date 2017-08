The Elder Scrolls Online: Update #15 und "Horns of the Reach" (DLC) - 4Players.de

Bethesda hat die erste DLC-Spielerweiterung für The Elder Scrolls Online seit der Veröffentlichung von The Elder Scrolls Online: Morrowind im Juni veröffentlicht. Das DLC-Paket "Horns of the Reach" umfasst die Verliese "Falkenring" und "Blutquellschmiede" sowie diverse neue Gegenstände. Zusammen mit "Horns of the Reach" steht das (kostenlose) Update #15 für das Grundspiel bereit. Es umfasst den neuen Schlachtfelder-Spielmodus "Chaosball" (PvP) und das Schlachtfeld "Arkane Universität". Ansonsten wurden Fehlerbehebungen, Änderungen an der Balance, Ergänzungen und "Quality-of-Life"-Verbesserungen mit der Spielaktualisierung vorgenommen ( Details )."Die DLC-Spielerweiterung Horns of the Reach mit zwei neuen Verliesen ist ab sofort auf PC und Mac verfügbar. Für alle ESO Plus-Mitglieder ist sie kostenlos enthalten, alle anderen können sie für 1.500 Kronen im Kronen-Shop im Spiel kaufen. Die allgemeinen Verbesserungen, die Update 15 mit sich bringt, sind für alle Spieler kostenlos, während die Ergänzungen für die Schlachtfelder all jenen kostenlos zur Verfügung stehen, die ESO: Morrowind besitzen (da für die Schlachtfelder 'ESO: Morrowind' benötigt wird). Beides wird auch für Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht, und zwar am 29. August."DLC-Spielerweiterung "Horns of the Reach": "Die Blutquellschmiede und Falkenring, zwei neue, herausfordernde Verliese, lassen Gruppen aus vier Spielern gegen die gefährlichen Horden des Grauenshornklans antreten. Beide Verliese beinhalten einzigartige Gegenstandssets, Maskensets, Errungenschaften und Sammlerstücke. Weitere Details zu Hintergrundgeschichten, Feinden und Belohnungen haben wir in unseren Vorschau-Artikeln zur Blutquellschmiede und Falkenring auf der ESO-Website zusammengefasst. Horns of the Reach gibt es darüber hinaus in einem besonderen Sammlerpaket, das eine einzigartige Auswahl an thematisch passenden Gegenstände zu Horns of the Reach zusätzlich zur DLC-Spielerweiterung bietet, inklusive dem Karthwolf-Stürmer als Reittier, den Karthwolf-Hütehund als Begleiter und fünf Kronen-Schriftrollen des Lernens. Dieses exklusive Paket gibt es für begrenzte Zeit zum Preis von 3.500 Kronen im Kronen-Shop."Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017