The Elder Scrolls Online: Update #15 und "Horns of the Reach" (DLC) für Konsolen - 4Players.de

ZeniMax Online Studios hat die DLC-Spielerweiterung Horns of the Reach für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Diese enthält neben zwei Verliesen (Falkenring und Blutquellschmiede) auch zusätzliche Gegenstände. Zeitgleich mit Horns of the Reach erhält das Grundspiel (kostenlos) Verbesserungen sowie einen neuen Schlachtfelder-Spielmodus für PvP (Chaosball) und eine neue Karte (Arkane Universität). Alle Einzelheiten zu Horns of the Reach, einschließlich einer Zusammenfassung zu den Verliesen, einer Beschreibung zu den PvP-Schlachtfeldergänzungen und eine Liste der Änderungen und Korrekturen aus Update 15 findet ihr hier Die DLC-Spielerweiterung Horns of the Reach ist ab sofort für alle ESO-Plus-Mitglieder kostenlos erhältlich. Ansonsten kann die Erweiterung für 1.500 Kronen im Kronen-Shop gekauft werden. Die allgemeinen Verbesserungen, die Update 15 mit sich bringt, sind für alle Spieler kostenlos. Zusätzlich stehen die Ergänzungen für die Schlachtfelder all jenen kostenlos zur Verfügung, die ESO: Morrowind besitzen (da für die Schlachtfelder 'ESO: Morrowind' benötigt wird). Für PC und Mac wurden Horns of the Reach und Update 15 am 14. August veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Horns of the Reach