The Elder Scrolls Online: "Clockwork City" (DLC) und Update #16 für Konsolen (inkl. Xbox-One-X-Support) - 4Players.de

Ab heute können Konsolenspieler von The Elder Scrolls Online in der DLC-Spielerweiterung "Clockwork City" in die Stadt der Uhrwerke abtauchen ( Details ). Für ESO-Plus-Mitglieder ist die Erweiterung kostenlos. Alle anderen können das Add-on über den Kronen-Shop im Spiel zum Preis von 2.000 Kronen kaufen.Der Publisher schreibt: "Clockwork City bereichert ESOs sich stetig entwickelnde und neu verzweigende Geschichte, indem sie die Spieler durch eine nie dagewesene Welt und neue Abenteuer führt. Clockwork City ist für PC/Mac-Spieler bereits verfügbar. Clockwork City bringt ein neues Gebiet (die Stadt der Uhrwerke) ins Spiel, erzählt eine neue Geschichte mit mehr als 10 Stunden voller Abenteuer und sorgt mit der Prüfung 'Anstalt Sanctorium' für eine neue Herausforderung für die erfahrensten Gruppen. Zudem kann jeder Spieler kostenlos einen Messingbasilisk als Begleiter adoptieren, der je nach Plattform unterschiedlich aussieht!"Update 16 steht ebenfalls zur Verfügung: "Update 16 ist eine kostenlose Aktualisierung des Grundspiels, die jeder nutzen kann. Sie enthält zahlreiche Korrekturen, Balanceänderungen, Leistungsverbesserungen und neue Funktionen wie die Eigenschaftennachverfolgung, mit der Sie gleich wissen, ob Sie die jeweilige Eigenschaft eines Gegenstands bereits kennen oder noch nicht analysiert haben. Außerdem bringt die Aktualisierung des Grundspiels für Besitzer von ESO: Morrowind einen neuen Schlachtfeldmodus mit: Irrer König! Beim Irren König muss der Trupp einen Punkt einnehmen, dessen Position sich zufällig auf der Karte versetzt."Auch die Verbesserungen für die Xbox One X sind in dem Update enthalten: Native 4K-Auflösung, HDR, erhöhter Sichtweite, verbesserte Schatten mit Screen Space Ambient Occlusion und verbesserte Wasserreflexionen in Echtzeit.Letztes aktuelles Video: Clockwork City