The Elder Scrolls Online: Kostenlose Probewoche für PC, Mac und PlayStation 4

Vom 30. November bis zum 6. Dezember 2017 findet bei The Elder Scrolls Online eine kostenlose Probewoche auf PC, Mac und PlayStation 4 statt - eine genaue Startuhrzeit wurde von Bethesda nicht benannt. Das Grundspiel kann ausprobiert werden; ESO: Morrowind ist nicht eingeschlossen. Jedes neue Konto erhält 500 Kronen, die im Kronen-Shop für Begleiter, Schriftrollen des Lernens, Tränke etc. ausgeben werden können. "Fortschritte, die in vorangegangenen kostenlosen Probeevents gemacht wurden, bleiben für alle, die zurückkehren, gespeichert. Alle erstellten Charaktere, Kronen-Pakete oder Gegenstände aus dem Kronen-Shop, und Fortschritte, die während der kostenlosen Spielwoche gemacht wurden, werden übernommen, wenn das Spiel gekauft wird."Verlies-Event anlässlich von #10MillionStories: "Ab 16 Uhr am 30. November bis 16 Uhr am 06. Dezember können alle ESO-Spieler an einem speziellen Verlies-Event teilnehmen und erhalten damit die Chance, zusätzliche Spielbelohnungen zu gewinnen - unter anderem Verbrauchsgüter und Preispakete mit Sammlerstücken wie etwa Begleiter, Reittiere und Kostüme. Dafür müssen Spieler einfach nur ein zufälliges Verlies über die Verliessuche im Spiel auf normalem oder Veteranenmodus abschließen. Dann werden sie mit einer rätselhaften Kiste belohnt. Es dürfen alle Charaktere auf allen Plattformen teilnehmen, auch die Spieler, die im Rahmen der kostenlosen Probewoche vorbeischauen" ( Details zu #10MillionStories ). Darüber hinaus werden alle ESO- und ESO: Morrowind-Versionen mit Rabatt angeboten (bis zu 50% Rabatt).Letztes aktuelles Video: Trailer zu 10MillionStories