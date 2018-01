The Elder Scrolls Online: "Dragon Bones" (DLC) und Update 17 im Februar

"Das Montursystem: Es erlaubt den Spielern, das Aussehen ihrer Ausrüstung anzupassen, ganz ungeachtet dessen, welche Gegenstände sie tragen.

Zwei neue Schlachtfelder: die Orkfeste Mor Khazgur und die Dwemerruine Tiefendom sind zwei neue Arenen für das Mehrspielergemetzel im 4v4v4-Modus (für das PvP auf den Schlachtfeldern wird ESO: Morrowind benötigt)

Lagerplätze für Heime bieten Spielern die Möglichkeit, Gegenstände aus 'Homestead' sicher zu verwahren

Der neue Ratgeber für Stufenaufstiege und Fähigkeitenwahl vereinfacht es Spielern, Entscheidungen zum Charakterfortschritt zu treffen und hält Belohnungen bereit.

Verbesserungen am Kampfsystem vereinfachen es, Fähigkeitensynergien zu erkennen und zu aktivieren."

ZeniMax Online Studios hat Einzelheiten zu den ersten großen Updates für The Elder Scrolls Online in diesem Jahr bekanntgegeben . So sollen im Februar 2018 die DLC-Spielerweiterung Dragon Bones (mit zwei neuen Verliesen) sowie das (kostenlose) Update 17 erscheinen.Die DLC-Spielerweiterung Dragon Bones enthält zwei neue Verliese: Gipfel der Schuppenruferin und Krallenhort - von denen es jeweils eine normale und eine Veteranenversion geben wird. "In diesen neuen Verliesen kämpfen Spieler gegen neue und wiederkehrende Gegner, wie zum Beispiel von einer Seuche befallene Oger, mächtige Zauberer und ihre untoten Erschaffungen und sogar gegen die wiederbelebten Knochen eines uralten Drachen. Als Belohnung erhalten Spieler neue Gegenstände und Maskensets, Sammlerstücke und Errungenschaften sowie die Maske der abtrünnigen Drachenpriesterin, die es schon für das Betreten eines der Verliese gibt. Die DLC-Spielerweiterung Dragon Bones wird für alle Mitglieder von ESO Plus kostenlos verfügbar sein und für alle anderen im Kronen-Shop zum Kauf zur Verfügung stehen."Das für alle Spieler kostenlose Update 17 wird gleichzeitig mit Dragon Bones veröffentlicht und umfasst ( weitere Details ):Letztes aktuelles Video: Trailer zu 10MillionStories