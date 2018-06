The Elder Scrolls Online: Wolfhunter (Verlies-DLC) und Murkmire (Gebietserweiterung) angekündigt - 4Players.de

Für The Elder Scrolls Online , das mittlerweile mehr als elf Millionen Spieler zählt, sind zwei DLC-Spielerweiterungen angekündigt worden: Wolfhunter (Verlies-DLC) und Murkmire (Gebietserweiterung)."Wolfhunter wird der nächste Verlies-DLC des Spiels und wartet mit zwei neuen und herausfordernden Gruppenerfahrungen auf: Mondjägerfeste und Marsch der Aufopferung. Wie ihre Namen schon vermuten lassen, drehen sich die beiden Verliese um Tamriels Werwölfe, und ihr werdet in ganz neue Geschichten rund um diese vom Fluch der Lykanthropie Befallenen abtauchen. Vielleicht tretet ihr sogar dem Daedrafürsten Hircine persönlich gegenüber! In den beiden Verliesen gibt es zwei verschiedene Umgebungen, und sie werden euch und eure Gruppe mit Horden monströser Verteidiger und trickreichen Anführern herausfordern. Wie immer wird es neue Gegenstandssets, Maskensets und weitere Belohnungen für all jene geben, die dem Ruf folgen", schreiben die Entwickler."Murkmire ist die nächste Gebietserweiterung mit eigener Geschichte für ESO, in der ihr tief in die Heimat der Argonier eintaucht. Dort werdet ihr das Vertrauen zurückgezogen lebender Stämme gewinnen, euch weit in marode Xanmeer-Ruinen hinab wagen und euch euren Weg durch die Wildnis des Schwarzmarschs kämpfen, um eines der größten Geheimnisse des Hists zu ergründen. (...) Ähnlich wie in vorangegangenen DLC-Gebieten wird es auch mit 'Murkmire' ein neues Gebiet zu erkunden, eine spannende Erzählung zu erleben, neue mächtige Gegner und Gewölbe sowie eine neue Gruppenarena (mit eigener Rangliste) zu bezwingen geben", heißt es weiter.