The Elder Scrolls Online: Termin für Wolfhunter (DLC) und Ausblick auf Murkmire - 4Players.de

This Fall, your adventures will bring you to the dangerous, untamed wilds of Black Marsh, home of the Argonians.



Here’s your sneak preview of The Elder Scrolls Online: Murkmire.#ESO #QuakeCon2018



ESRB RATING: Mature with Blood and Gore, Sexual Themes, Use of Alcohol, Violence pic.twitter.com/YwKpKzRpoe — Bethesda (@bethesda) 10. August 2018

Being an #ESO Plus member is getting even sweeter.



With the release of Murkmire, members will now get 1650 crowns per month, and access to exclusive offers in the #ESO Crown Store including a free item every month.



Watch for more details this Fall!#ESO #QuakeCon2018 pic.twitter.com/febqY1Y9bw — Bethesda (@bethesda) 10. August 2018

This September, we’ve got an all-new type of in-game community event related to #Summerset that you won’t want to miss.



The greater the community participation, the greater the rewards for everyone who takes part.



Stay tuned for details in the coming weeks!#ESO #QuakeCon2018 pic.twitter.com/QWdGatg0Dt — Bethesda (@bethesda) 10. August 2018

Der Verlies-DLC "Wolfhunter" wird am 13. August 2018 für PC/Mac und am 28. August für PS4 und Xbox One erscheinen . Die Erweiterung für The Elder Scrolls Online bietet zwei Verliese mit Werwolfthematik: Marsch der Aufopferung und Mondjägerfeste. Update 19 erscheint zusammen mit der Verlieserweiterung und bringt eine Reihe an Verbesserungen und Neuerungen kostenlos für alle Spieler, darunter ein neues Schlachtfeld, Änderungen am Allianzkrieg, Neuerungen bei Respezialisierungen und Verbesserungen für Werwölfe. Weitere Details zum Update 19 findet ihr hier Darüber hinaus gaben die Entwickler bei der QuakeCon 2018 einen kleinen Ausblick auf die Erweiterung Murkmire. Der Umfang von Murkmire soll in etwa mit "Clockwork City" zu vergleichen sein. Des Weiteren werden die Abonnenten-Boni (ESO-Plus-Mitgliedschaft) ausgebaut (1.650 Kronen pro Monat und ein kostenloses Item pro Monat).Bis zum 15. August um 16 Uhr kann das Online-Rollenspiel übrigens auf allen Plattformen (PC/Mac, PlayStation 4 und Xbox One) kostenlos gespielt werden.Letztes aktuelles Video: Wolfhunter DLC Trailer