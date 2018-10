The Elder Scrolls Online: Termin der Erweiterung Murkmire; Prolog-Quest gestartet - 4Players.de

Die DLC-Spielerweiterung Murkmire für The Elder Scrolls Online erscheint am 22. Oktober 2018 für PC/Mac und am 06. November 2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Das Abenteuer in Trübmoor (Welt der Argonier) wird für ESO-Plus-Mitglieder kostenlos verfügbar sein. Alle anderen können die Erweitung im Kronen-Shop erwerben."Außerdem erhalten alle Spieler von ESO die Gelegenheit, sich Murkmire als Teil der täglichen Belohnungen im November kostenlos zu schnappen. Um Murkmire als tägliche Belohnung erhalten zu können, müsst ihr euch an insgesamt 24 Tagen im November ins Spiel einloggen und eure Belohnungen beanspruchen", schreibt der Publisher.Der Prolog ist bereits im Online-Rollenspiel verfügbar. Dieser besteht aus zwei Geschichten und einer Reihe von sechs Tagesquests, in deren Rahmen ihr Gegenstände in Vorbereitung auf die Reise nach Trübmoor sammelt.Zenimax Online Studios: "Um anzufangen, holt euch einfach die Quest (kostenlos) über den Kronen-Shop oder über die ausgehängten Hilfegesuche von Cyrodiilische Sammlungen, die ihr in Vulkhelwacht, Dolchsturz und Davons Wacht finden könnt. Bei diesen neuen Quests ist es eure Aufgabe, Concordia Mercius und Cyrodiilische Sammlungen dabei zu helfen, aus Schwarzmarsch erbeutete argonische Relikte zurückzuerlangen. Nach und nach erfahrt ihr so mehr über die Gefahren eines bestimmten besonderen Relikts und erhaltet so schon einen Ausblick darauf, was euch in der DLC-Spielerweiterung Murkmire erwartet. (...) Wenn ihr beide Geschichten abschließt, erhaltet ihr den Trübmoor-Grabpflock als Andenken. Hierbei handelt es sich um ein wichtiges Relikt für jene Argonier, die im tiefen Sumpf leben und gedeihen. Wenn ihr die neuen Tagesquests erfüllt, erhaltet ihr außerdem neue Belohnungskisten, die eine Reihe nützlicher Gegenstände aus Trübmoor beinhalten können. Außerdem besteht die Chance, dass ihr eines von sieben Fragmenten erhaltet, mit deren Hilfe ihr eure eigene niedliche knuffige Sumpfqualle als Begleiter erhalten könnt!"