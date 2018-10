The Elder Scrolls Online: Murkmire (DLC) und Update 20 für PC und Mac veröffentlicht - 4Players.de

Für The Elder Scrolls Online auf PC und Mac erscheint heute die DLC-Spielerweiterung Murkmire. In der Hauptgeschichte von Murkmire hilft man Kundschaftern und rätselhaften Argoniern dabei, eine legendäre Saxhleel-Antiquität zu bergen. Zudem gilt es eine neue Zone zu erkunden: "Von der tödlichen Flora und Fauna, über die Herausforderung zweier neuer Gewölbe und zwei mächtigen Gegnern bis hin zu den Kämpfen, die im Schwarzrosengefängnis entflammt sind."Spieler können den DLC wie gewohnt mit 2.000 Kronen (Spielwährung) erwerben. Der DLC wird außerdem ESO-Plus-Mitgliedern direkt zur Verfügung gestellt. Alternativ erhält man den DLC (kostenlos), indem man sich im November an insgesamt 24 Tagen ins Spiel einloggt. ESO-Plus-Mitglieder erhalten ab dem 13. November übrigens mehr monatliche Kronen, und zwar 1.650 (vorher 1.500). Auf PlayStation 4 und Xbox One wird die Erweiterung am 6. November 2018 erscheinen.Update 20, das für alle Spieler kostenlos ist, wird gleichzeitig mit Murkmire veröffentlicht. Darin enthalten ist die Möglichkeit, die Charaktere in der Charakterauswahl neu anzuordnen. Es gibt nun vollständig zerstörbare - und wieder reparierbare - Brücken in Cyrodiil, funktionstüchtige Spieluhren für das eigene Heim und mehr ( zum Change-Log ).Außerdem haben die Entwickler Details darüber preisgegeben, wie Spieler den "heranwachsenden Indrik" als Reittier erhalten können: "Sie müssen einfach nur an den Aktivitäten teilnehmen, die sich über vier Events erstrecken - das Hexenfest, das Jubiläum von 'Clockwork City', die Feierlichkeiten der Unerschrockenen und das Neujahrsfest - diese Feierlichkeiten laufen vom 18. Oktober bis 2. Januar 2019. Durch ihre Teilnahme können die Spieler vier exklusive Indrikfedern verdienen, die gegen das Reittier eingetauscht werden."Letztes aktuelles Video: Murkmire - Trailer