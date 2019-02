The Elder Scrolls Online: Überblick über die DLC-Verlieserweiterung Wrathstone - 4Players.de

Die Saison des Drachen in The Elder Scrolls Online wir berichteten ) wird mit Wrathstone, einer DLC-Verlieserweiterung, beginnen. Zwei neue Verliese für vier Spieler werden geboten, und zwar das Frostgewölbe und die Tiefen von Malatar - in den Verliesen erbeutet man die beide Hälften des Grollsteins. Im folgenden Video sprechen die Entwickler über die Wrathstone-Verlieserweiterung. Die DLC-Spielerweiterung erscheint "bald" für The Elder Scrolls Online.Zusammen mit Wrathstone wird Update 21 als Patch für das Grundspiel erscheinen ( Details ). Es umfasst u. a. die Überarbeitung der Benutzeroberfläche des Gildenhändlers und den Gebiets-Leitfaden. Michael Edwards (Senior System Designer) erklärt: "Mit dem Gebiets-Leitfaden versuchen wir Spielern, die ein Gebiet komplettieren möchten oder sich ein wenig verloren fühlen, etwas zu finden, was sie als Nächstes angehen können. Wir möchten sicherstellen, dass wir existierenden, neuen und wiederkehrenden Spieler, die vielleicht vom Angebot etwas überwältigt sind und einen kleinen Hinweis brauchen, wo sie anfangen können, gleichermaßen helfen."Letztes aktuelles Video: Wrathstone Entwicklereinblicke