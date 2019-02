The Elder Scrolls Online: Verlieserweiterung Wrathstone und Update 21 für PC und Mac - 4Players.de

ZeniMax Online Studios hat das Erweiterungspaket Wrathstone für The Elder Scrolls Online mit zwei neuen Verliesen für PC und Mac veröffentlicht. Gestern ist zudem das Update 21 für das Grundspiel auf PC und Mac erschienen. Wrathstone wird am 12. März auf PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein."Wrathstone eröffnet die jahresumfassende Saison des Drachen mit zwei neuen Verliesen - den Tiefen von Malatar und dem Frostgewölbe. Der DLC führt zu den Ereignissen des epischen Kapitels Elsweyr, das am 4. Juni erscheint und erstmalig Drachen in ESO einführt. Jedes Verlies verwahrt eine Hälfte der uralten Grollsteintafel, dem Schlüssel, den Abnur Tharn später verwendet, um die Kolosshallen zu öffnen, womit er auch unbewusst die Drachen auf Elsweyr loslässt", schreibt der Publisher. "Die Helden von ESO werden damit beauftragt, sich durch die Verliese zu kämpfen, um beide Hälften der Grollsteintafel zu erlangen. In den Tiefen von Malatar erwartet sie eine uralte ayleidische Ruine unter einer geheimen kaiserlichen Festung, während es sich beim Frostgewölbe um ein mit Fallen, Automaten und Goblins übersätes Dwemer-Gewölbe handelt."Beide Verliese können in einer normalen Fassung, in einer Veteranenversion und in einer schwierigen Veteranenversion angegangen werden. Als Belohnungen winken neue Gegenstandssets und Sammlungsstücke, darunter eine neue Erscheinung und ein friedlicher Begleiter. Die DLC-Spielerweiterung wird für alle Mitglieder von ESO Plus kostenlos verfügbar sein und im Kronen-Shop zum Kauf zur Verfügung stehen.Update 21 für das Grundspiel bietet u. a. die Überarbeitung der Benutzeroberfläche des Gildenhändlers und den Gebiets-Leitfaden. Michael Edwards (Senior System Designer) erklärt: "Mit dem Gebiets-Leitfaden versuchen wir Spielern, die ein Gebiet komplettieren möchten oder sich ein wenig verloren fühlen, etwas zu finden, was sie als Nächstes angehen können. Wir möchten sicherstellen, dass wir existierenden, neuen und wiederkehrenden Spieler, die vielleicht vom Angebot etwas überwältigt sind und einen kleinen Hinweis brauchen, wo sie anfangen können, gleichermaßen helfen."Letztes aktuelles Video: Wrathstone Trailer