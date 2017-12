Company of Heroes 2 wird derzeit kostenlos bei Humble angeboten (bis 19 Uhr)

Noch bis heute Abend um 19 Uhr wird Company of Heroes 2 kostenlos bei Humble zum Download angeboten. Das Echtzeit-Strategiespiel von Relic Entertainment und SEGA kostet normalerweise 19,99 Euro. Interessierte Spieler müssen es im Humble-Store ( zum Store ) kaufen und erhalten dabei einen 100%-Rabatt. Nach dem Kauf wird ein Steam-Key für Windows, Mac und Linux bereitgestellt.Wir haben das Spiel im Juni 2013 getestet : Mit Company of Heroes 2 setzt Relic einen der erfolgreichsten Echtzeit-Strategietitel der letzten Jahre fort. Mit der Verlagerung an die Ostfront halten erstmals die Sowjets und der Winter Einzug in die Serie. Ob die frischen Spielelemente funktionieren und der neue Schauplatz überzeugen kann, klärt der Test Letztes aktuelles Video: Master Collection-Trailer