Company of Heroes 2: Wird derzeit kostenlos bei Steam angeboten - 4Players.de

Company of Heroes 2 von Relic Entertainment und Sega Europe feiert in diesem Jahr seinen fünften Geburtstag und wird bei Steam derzeit kostenlos für interessierte Spieler angeboten. Jeder, der sich in diesem Zeitraum bei Steam anmeldet, kann das Basisspiel Company of Heroes 2 zu seiner Bibliothek hinzufügen - wo es dann auch nach Ende der Aktion verbleibt. Die Aktion gilt bis zum 10. Dezember 2018 um 17:00 Uhr.Sega: "Neben dem Giveaway zum 5. Jahrestag von Company of Heroes 2 präsentieren Relic Entertainment und SEGA Europe das Finale des Anniversary Classic, einem riesigen Turnier mit einigen der besten COH2-Spieler aus der ganzen Welt, die Kopf an Kopf um einen Preispool von über 20.000 USD kämpfen! Hochkarätige COH2-Teams haben es in den letzten Monaten in der Qualifikationsrunde ausgefochten - und es kommt alles zu einem Höhepunkt, wenn die acht verbleibenden Teams im großen Finale am 8. und 9. Dezember um Ruhm (und Kriegsbeute) kämpfen. Die COH2-Community-Casting-Legenden A_E und Stormless werden die Action aus einem Studio in Manchester begleiten und Fans können die Action live auf Twitch unter twitch.tv/relicentertainment verfolgen."Letztes aktuelles Video: Master Collection-Trailer