The Last Ninja: Remake-Pläne nehmen konkrete Formen an - 4Players.de

Bereits letztes Jahr hatte System 3 ein HD-Remake von The Last Ninja zum 30-jährigen Jubiläum des C64-Klassikers (zum Rückblick ) in Betracht gezogen. Inzwischen gibt es konkrete Pläne zur Neuauflage, die laut Facebook-Meldung alle drei Serienteile umfassen, zusätzliche Schauplätze und Rätsel bieten sowie mit einem überarbeiteten Kampfsystem aufwarten soll. Die isometrische Spielansicht der Originale soll beibehalten werden, sich dank echter 3D-Grafik aber neuerdings zoomen lassen.Am Projekt seien viele Originalentwickler beteiligt - darunter John Twiddy und Matt Grey. Letzterer arbeite zusammen mit Sound of Games an der musikalischen Ausrichtung, während Dan Malone, Robin Levy und Joe Walker für die künstlerische Leitung zuständig seien. Für welche Plattformen das Remake erscheinen wird, will man am 13. Januar 2017 bekanntgeben, was auf eine Nintendo-Switch-Fassung hindeuten könnte, da Nintendo für den gleichen Tag eine ausführliche Präsentation seiner neuen Konsole angekündigt hat (wir berichteten ).Zudem sei für den 3. Februar 2017 eine Crowdfunding-Kampagne via Kickstarter geplant, über deren Zusatzziele man sich in den kommenden Wochen näher äußern wolle.