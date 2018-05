The Watchmaker: Trailer zum Verkaufsstart - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer



Passend zur Veröffentlichung des Action-Adventures The Watchmaker haben die Entwickler von Micropsia Games einen frischen Trailer veröffentlicht. In dem am 17. Mai für den PC erschinenen Titel muss der Spieler in einer Steampunkwelt zwischen den komplizierten Mechanismen eines gigantischen Uhrwerks einen Saboteur aufspüren und zur Strecke bringen. Ein Alterungsprozess des Protagonisten ersetzt dabei die übliche Lebensleiste, während Gadgets wie Zeitbomben oder ein magnetischer Handschuh zum Einsatz kommen.