Dead Space 3: Glen Schofield würde liebend gerne einen Nachfolger machen - 4Players.de

Glen Schofield, einer der Schöpfer von Dead Space und ausführender Produzent beim ersten Teil, würde gerne zum Sci-Fi-Horror zurückkehren. Das hat er nach Angaben von DualShockers im Interview gegenüber Game Informer kundgetan. Allerdings würde seine Vision die Geschehnisse im zweiten und dritten Teil ausblenden, weil seiner Meinung nach die Handlung und das Universum zu kompliziert geworden seien.Ein neuer Teil müsste trotz des aktuellen Trends zu "Games-as-a-Service" nicht zwingend ein neues Konzept verfolgen. Allerdings glaubt er, dass Elemente wie Koop noch stärker ins Spielgeschehen eingebaut werden müssten. Gleichzeitig ist er aber auch der Auffassung, dass reine Einzelspieler-Erlebnisse immer noch eine Zukunft haben und nicht vom Aussterben bedroht sind, wie es viele Leute prophezeien.Mitte 2014 dachte man auch bei Electronic Arts noch über eine mögliche Fortsetzung nach . Doch schaut man sich an, worauf der Publisher heutzutage seinen Fokus legt, dürfte ein neues Dead Space mit alten Tugenden vermutlich reines Wunschdenken bleiben, zumal das ursprüngliche Entwicklerstudio Visceral Games das gleiche Schicksal ereilte wie Bullfrog, Westwood, Origin & Co und mittlerweile von EA geschlossen wurde.Schofield verabschiedete sich dagegen im vergangenen Dezember von Activision, wo er hauptsächlich in Call of Duty involviert war. Er ist jetzt als als freier Berater in der Spieleindustrie tätig.Letztes aktuelles Video: Awakened DLC Launch-Trailer