Destiny: Teaser zum kommenden Event "Zeitalter des Triumphs" - 4Players.de

Am 8. März will Bungie das letzte Event "Zeitalter des Triumphs" des Sci-Fi-Shooters Destiny enthüllen. Mit dem folgenden Teaser-Trailer wollen die Entwickler schonmal auf den Release im März einstimmen. Am 15. März sollen wöchentliche "Zeitalter des Triumphs"-Rituale starten, am 22.März das Sandbox-Update.Letztes aktuelles Video: Zeitalter des Triumphs- Ankuendigung